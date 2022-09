Emma Bonino rimpiange il governo: "La grande scostumatezza a Draghi"

16 settembre 2022 a

La leader di +Europa Emma Bonino, ospite di Barabara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, rimpiange il governo Draghi spiegando quale sarebbe "la grande scostumatezza" che è stata fatta nei suoi confronti. Bonino si riferisce alla caduta del governo e afferma come Mario Draghi era la "risorsa migliore che avevamo al livello europeo, internazionale e italiano".



Di nuovo al governo? Draghi dice no.



Ne parliamo a #StaseraItalia con @emmabonino: "Draghi era la risorsa migliore che avevamo" pic.twitter.com/XKn5WT7cp0 — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 16, 2022

"Con grande scostumatezza, lo dico, lo abbiamo mandato a casa senza neanche il coraggio di dire dei si o dei no. Si sono inventati arzigogoli parlamentari: metà Senato è uscito dall'aula, gli altri erano presenti ma non votanti. Insomma fu una giornata sciagurata e anche a partire da questo credo che il presidente Draghi non abbia nessuna voglia di ritornare, specialmente in questa situazione" conclude Bonino.