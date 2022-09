Bomba di Mannheimer sul voto: "Sud ora condendibile", come cambia il quadro

20 settembre 2022 a

Renato Mannheimer non può dare numeri di sorta visto il silenzio imposto sui sondaggi in vista delle elezioni del 25 settembre ma, ospite a L'aria che tira, sgancia alcune bombe potenziali a soli cinque giorni dal voto. Sollecitato alla conduttrice Myrta Merlino nella puntata di martedì 20 settembre, il veterano dei sondaggisti si deve limitare a semplici "ammiccamenti", come li chiama lui suscitando il sorriso degli ospiti, ma la questione è seria per le possibili implicazioni sul risultato elettorale.

I percettori del reddito grillino decideranno le elezioni al Sud

Il tema è quello della campagna elettorale di Giuseppe Conte al Mezzogiorno che continua a martellare sul Reddito di cittadinanza proprio in quelle zone in cui il sussidio statale ha la più ampia diffusione. Ebbene, ora "il Sud è diventato contendibile e lo si vede in queste ore", spiega il sondaggista secondo cui la campagna del leader del Movimento 5 stelle che promette di mantenere e di aumentare il Reddito di cittadinanza "sta mobilitando molto, e lì sono possibili degli spostamenti anche notevoli di voto".

L'ex sondaggista del Cav: "Vi dico chi vince e chi perde domenica. E che rischio sta correndo Meloni"

La possibile efficacia di queste promesse al Sud aggiunta alle parole ascoltate da alcune aree del Partito democratico, su tutte le dichiarazioni del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, fanno pensare anche che il segretario dem Enrico Letta "non vede male questa avanzata dei 5 Stelle nel Sud, che potrebbe cambiare il quadro cambiare il quadro... Vediamo che cosa accadrà" è la previsione di Mannheimer.