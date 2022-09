Non è L'Arena, Giletti intervista Giorgia Meloni: "Non è normale". La frase su Salvini e alleati

18 settembre 2022 a

Giorgia Meloni ha detto che a La7 non sarebbe andata e così è stato ma Massimo Giletti è riuscito a intercettarla sotto la sede di Fratelli d'Italia e l'intervista il conduttore di Non è L'Arena gliel'ha strappata. Nel corso della puntata di domenica 18 settembre la leader di FdI è apparsa sulla rete televisiva tanto contestata e ha parlato della crisi energetica, di Unione Europea e degli alleati del centrodestra. "Lei ha interrotto la campagna elettorale per votare il dl Aiuti" ha esordito Giletti che ha chiesto: "Basterà per il problema energetico?". "No" ha ribattuto secca. "È quello che tento di spiegare: è bene che il governo stanzi delle risorse per calmierare le bollette. Il prezzo del gas sale perché la speculazione si approfitta dei giochi che sta facendo la Russia: se non si mette un prezzo al tetto del gas e non lo si disaccoppia dalle altre fonti di energia questa roba costa una follia..." "Salvini dice che non capisce che siamo in emergenza" l'ha interrotta Giletti. "No, io lo capisco - ha ribattuto Meloni - ma l'emergenza la devi stroncare perché se noi non lo risolviamo a monte il problema non bastano nemmeno 30 miliardi: la questione va risolta su un altro livello e mi fa specie che l'Europa sia così lenta". E ancora: "Il tema qui di una Germania che paga il gas 1/3 di quanto lo paghiamo noi... le imprese italiano lo pagano quindi 3 volte di più e poi si dice che non sono competitive: come possono esserlo se non combattono ad armi pari?". Poi la precisazione: "È normale che le nazioni difendano da anni il loro interesse nazionale ma lo deve fare anche l'Italia trovando soluzioni comuni".

A quel punto Giletti ha colto la palla al balzo e affrontato il caso Salvini e questione scostamento di bilancio dopo l'intervista della leader di FdI al Tg di La7. "Salvini attacca più spesso lei che l'altra parte". "Io non voglio polemizzare con gli alleati - ha risposto Meloni - perché poi non è utile ma mi è dispiaciuto perché sul tema dello scostamento non siamo evidentemente d'accordo nel senso che secondo me è l'ultima ratio e che bisogna partire dal tetto al prezzo sul gas altrimenti butti soldi regalandoli alla speculazione. E lui continua a dire che io tentenno, ma io ho l'idea molta chiara. Dico attenzione perché siamo in campagna elettorale, non è normale. Potremmo parlare più tra di noi e chiarirci personalmente ma proprio per questo non voglio polemizzare".