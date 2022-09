Controcorrente, Licia Ronzulli contro il M5s: i rincari delle bollette colpa dei grillini

11 settembre 2022 a

Licia Ronzulli attacca il M5s sul caro bollette. L'esponente di Forza Italia è stata ospite della puntata di "Controcorrente" andata in onda domenica 11 settembre su Rete4. "Le bollette alte sono figlie della politica dei no portata avanti dal M5s - ha detto Ronzulli - Hanno detto no ai rigassificatori e a tutte le altre proposte. Dobbiamo votare il dl Aiuti e finora siamo stati bloccati proprio dal M5s. E quando un decreto non viene convertito i suoi effetti finiscono improvvisamente".

Poi la stoccata di Ronzulli all'Europa: "L'Unione europea deve farsi carico della crisi energetica - ha aggiunto Ronzulli - L'Europa è come una mamma che non si sta occupando dei suoi figli.