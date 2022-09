Giorgia Meloni fulmina la giornalista: "Quando mi candiderò in Ungheria...". Risposta da ko

17 settembre 2022 a

a

a

Una risposta lapidaria. Giorgia Meloni congela le polemiche riesplose dopo il voto contrario di Fratelli d'Italia e della Lega ad una relazione del Parlamento europeo che contro l'Ungheria, ritenuta non più una democrazia. A margine di un comizio elettorale a Bari, una giornalista inviata della trasmissione In Onda su La7, chiede a Meloni un chiarimento riguardo la sua posizione su Viktor Orbán.



#inonda "Quando mi candiderò in Ungheria..."



La reazione a sorpresa di Giorgia Meloni dopo le domande della giornalista di In Onda Ludovica Ciriello https://t.co/P2AvZKeVQA — La7 (@La7tv) September 17, 2022

"Ho sempre detto quello che penso della posizione dell'Italia e penso di averlo ampiamente dimostrato. Credo in un'Italia che stia a testa alta e saldamente all'interno dell'Europa, dell'Occidente e nell'alleanza atlantica. Mentre siamo all'interno di un conflitto internazionale con la Russia e all'interno di una guerra più ampia rispetto a quella in Ucraina che ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali bisogna fare attenzione a dividere il nostro fronte" spiega la leader di Fratelli d'Italia. Ma di fronte all'insistenza delle domande della giornalista Giorgia Meloni esasperata risponde: "Senta, la prego, va bene tutto io la campagna elettorale la sto facendo in Italia. Mi fate parlare ogni giorno dell'Ungheria, ma secondo lei mi devo candidare in Ungheria? Qui la gente non sa come pagare le bollette, non ha lavoro e io sono tre giorni che parlo di Ungheria. Quando mi candiderò in Ungheria le risponderò" ha detto Meloni gelando così la giornalista.