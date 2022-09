Giorgia Meloni prepara la sua squadra di governo: "Il piano di Fratelli d'Italia"

17 settembre 2022 a

Giorgia Meloni prepara la sua squadra di governo. La leader di Fratelli d'Italia ha le idee chiare sull'indirizzo da dare al suo esecutivo in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre. In un'intervista all'AdnKronos, in occasione della festa nazionale della Confederazione Aepi, Meloni sostiene di avere una classe dirigente perfettamente adeguata e svela che la sua squadra di governo sarà espressione della maggioranza con un presidente del Consiglio e i ministri politici che seguiranno un programma e una visione chiara.

"Ovviamente se ci arriviamo noi il governo sarà politico, non fosse altro perché c'è una maggioranza chiara, un programma chiaro, una visione chiara. Ci sarà un presidente del Consiglio speriamo espressione della politica, ci saranno ministri politici. Poi io voglio il meglio per questa Nazione, noi siamo in una fase in cui non possiamo permetterci di immaginare una squadra di governo debole. Abbiamo una situazione nella quale dobbiamo produrre il meglio che questa nazione offra, per cui se ci saranno competenze, persone che magari hanno fatto un percorso meno politico del nostro ma che sono le migliori per realizzare quella visione politica, non ho problemi e non mi faccio preclusioni di alcun genere" spiega la presidente Meloni fugando ogni dubbio sull'adeguatezza della classe dirigente. "Credo che Fratelli d'Italia e il centrodestra abbiano una classe dirigente perfettamente adeguata, credo che in alcuni casi si possono sicuramente valutare personalità nel campo dei conservatori che non sono state elette. Questo lo valuteremo in un secondo momento sulla base dei risultati elettorali. Dobbiamo trovare qualcosa di diverso rispetto a Toninelli..."

Poi la rassicurazione sull'unione del centrodestra con gli alleati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi minimizzando le polemiche sulle divergenze tra i leader: "Per quanto riguarda Salvini e Berlusconi mi sento assolutamente ottimista, credo assolutamente che non ci saranno problemi. Ci può essere adesso qualche piccola polemica, ma siamo in campagna elettorale, è normale che ciascun partito cerchi di segnalare la sua diversità anche rispetto agli alleati, in una cornice però nella quale sappiamo che sulle grandi materie siamo tutti d'accordo, che è quello che fa la differenza tra noi e il campo avverso". Giorgia Meloni sottolinea l'impegno principale del nuovo governo che "dovrà affrontare una situazione molto complessa da gestire e anche pochi amici per gestirla, quindi non credo che ci si potrebbe dedicare a scaramucce tra di noi. Su questo sono lucida io e sono certa siano lucidi anche loro" conclude la leader.