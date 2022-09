Elezioni 2022, Berlusconi alle donne: votate per me che sono più bello di Enrico Letta

16 settembre 2022 a

Nella sua pillola quotidiana sul programma elettorale di Forza Italia, Silvio Berlusconi si rivolge direttamente alle donne. E parla di diritti, parità, asili nido, stalking e violenza. E lancia una frecciatina al segretario del Pd, Enrico Letta, diretto avversario alle prossime elezioni del 25 settembre. «In quanto cittadine e in quanto donne avrete tutto l’interesse a dare il vostro voto a Forza Italia, a noi, a me che non solo sono più bello di Letta e per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore, ma sinora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali. Grazie e, auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella "pillola del programma" dedicata alle donne.

Il presidente di Forza Italia mette in risalto le battaglie combattute dagli azzurri per migliorare le condizioni di vita delle donne e per ottenere la parità. "Cari amici, anzi questa volta devo dire care amiche, perché con questa pillola mi rivolgo in particolare a voi, signore donne. In verità tutte le nostre pillole sono rivolte a voi, che siete le persone più importanti in famiglia e siete anche più della metà dell'elettorato italiano, e quindi avete in mano i destini di tutti noi. E noi appunto, come Forza Italia siamo la forza politica che ha "più signore" ai propri vertici. Questo significa per noi "la parità": riconoscere il merito, indipendentemente dal fatto che si tratti di un uomo o di una donna. Certo, so benissimo che per molte donne è tutto più difficile, nel mondo del lavoro, nella vita pubblica, persino per quanto riguarda la sicurezza personale. Per questo non ci basta affermare il principio astratto di parità fra le persone, abbiamo posto in essere tutta una serie di regole affinchè la parità sia effettiva. Questo significa che donne e uomini devono avere davvero le stesse opportunità, le stesse retribuzioni, lo stesso livello di sicurezza. Significa anche che non deve essere sacrificato un diritto fondamentale della donna, che è quello di essere madre. Noi appunto pensando alle madri che lavorano, che hanno bisogno di un luogo sicuro dove lasciare le loro bambine, i loro bambini abbiamo destinato una quota importante delle risorse del PNRR per realizzare gli asili nido soprattutto al sud. Esiste poi una categoria di donne che non hanno mai svolto un lavoro retribuito perché per tutta la vita si sono sacrificate per la casa, la famiglia, i figli. Chi sono? Sono le nostre mamme e le nostre nonne. Abbiamo pensato che anche loro hanno diritto ad una vecchiaia dignitosa e serena, e quindi anche loro riceveranno una pensione di 1000 euro al mese per 13 mesi. Care amiche, la libertà e la dignità della donna sono troppo spesso violate da forme di violenza, fisica o psicologica, davvero ripugnanti, che ne limitano i diritti e ne violano l'integrità. Voglio ricordare che è grazie a Forza Italia se nel nostro codice è stato inserito il reato di stalking e sono state fortemente aggravate le pene in caso di stupro e a maggior ragione in caso di omicidio in seguito a violenza carnale. Abbiamo anche introdotto il patrocinio gratuito, a carico dello Stato, per le vittime di questi reati odiosi. Questo è quello che siamo riusciti a fare sinora. Andate invece a vedere cos'ha fatto in concreto la sinistra per le donne, oltre a parlarne molto e a vanvera, e poi decidete per chi votare il 25 settembre. Quel giorno, in quanto cittadine e in quanto donne, avrete tutto l'interesse a dare il vostro voto a Forza Italia, a noi, a me che non solo sono più bello di Letta e per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore, che sinora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali. Grazie e, auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore".