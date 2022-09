Dl Aiuti ter, sì del governo: In arrivo quattordici miliardi. Nuovo bonus da 150 euro

16 settembre 2022 a

Sì del governo al Dl Aiuti Ter. L'importo complessivo del decreto è di 14 miliardi di euro, che si aggiungono ai 50 già stanziati, parliamo di oltre 60 milioni di euro, pari al 13% Pil Il Consiglio dei ministri ha approvato l'ultimo atto del governo guidato da Mario Draghi, il terzo round di interventi per sostenere famiglie e imprese di fronte alla crisi energetica."Un Consiglio dei ministri molto ricco e denso di provvedimenti per affrontare il caro vita", ha spiegato il premier Draghi in conferenza stampa nel pomeriggio. "Sostegno a imprese e famiglie sono state al centro dell'agenda sociale del governo".

Via libera all'Aiuti ter, nuovo bonus da 150 euro: chi ne ha diritto

Nel dettaglio per le famiglie arriva un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati: si tratta di 22 milioni di persone. A supporto delle imprese prestiti per pagare le bollette al tasso dei Btp: la previsione di garanzie statali (attraverso la Sace) gratuite per le imprese che ricorrono ai finanziamenti "per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022". Draghi ha spiegato: il meccanismo è del tutto simile a una rateizzazione delle bollette, che è difficile da fare. Il sistema bancario si è messo a disposizione per offrire questi prestiti all'interesse dei Btp".