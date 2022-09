Via libera al decreto Aiuti ter. Bonus da 150 euro per autonomi, dipendenti e pensionati: chi ne ha diritto

16 settembre 2022 a

Semaforo verde all’unanimità, da parte del Consiglio dei ministri al decreto Aiuti ter. Tra le misure contenute nel testo varato dal governo 9,6 miliardi di euro di aiuti, che serviranno a pagare le bollette di ottobre e novembre, destinati alle imprese in difficoltà a causa dei rincari dell’energia. Nella

bozza del decreto legge aiuti ter, è contenuto un pacchetto di interventi che, attraverso il credito d’imposta, compensa tra il 30% e il 40% delle spese sostenute dalle aziende che hanno subito rincari superiori al 30% nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Arriva poi il bonus una tantum da 150 euro per i lavoratori dipendenti. "Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro" è riconosciuta "per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro", si legge nella bozza.

I rincari dei carburanti spingono il governo a destinare 100 milioni di euro al trasporto pubblico locale e regionale, per consentire ai mezzi di circolare regolarmente. In arrivo anche 700 milioni per l’Ucraina, stanziati attraverso l’articolo del decreto legge Aiuti ter ’Partecipazione dello Stato italiano al programma di assistenza macro finanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina'.