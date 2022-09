Elezioni, Giorgia Meloni incalza il Pd: “Avete peggiorato l'Italia”. Il messaggio che asfalta la sinistra

15 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non ci sta e non fa passare l’ultimo messaggio di Enrico Letta. La numero uno di Fratelli d’Italia è la favorita per le elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre e ricorda a tutti i cittadini i disastri della sinistra in un perentorio messaggio su Twitter: “Il Pd è stato al governo 8 anni negli ultimi 10. Letta è già stato Premier. Oggi promettono che se vinceranno le elezioni renderanno l’Italia migliore, con salari più alti e una mensilità in più. Ma se sono così bravi, perché in 8 anni al governo hanno fatto l’opposto?”.

"È alla canna del gas". Di Battista affonda il Pd: non ne posso più

A mandare su di giri Meloni sono ste le parole di Letta, pronunciate ieri da piazza Sant’Anna a Teramo, dove ha fatto tappa per la sua campagna elettorale: “Se vinciamo noi, la decisione europea sul salario minimo diventerà legge, se vincerà la destra rimarrà solo una aspettativa. La destra ha fatto cadere Draghi per Meloni e questa improvvisa consapevolezza ha lasciato anche fra gli elettori di destra un spaesamento. Meloni l’abbiamo già provata al governo, premier era Silvio Berlusconi. Quando Meloni giurò, l’occupazione giovanile era al 21%. Il governo si dimise perché stava portando il Paese alla bancarotta. La disoccupazione giovanile era al 31%, credo sia un record assoluto”.