L'Aria che Tira, “maliziosa”. Ignazio La Russa punge Myrta Merlino: “Mai un servizio sulla sinistra spaccata”

“È un po’ polemico il campo del centrodestra?”. Questa la domanda con cui Myrta Merlino accoglie Ignazio La Russa, vice-presidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, nell’edizione del 15 settembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. La Russa risponde con un sorriso amaro: “Mi piacerebbe prima o poi esaminare il campo della sinistra, un bel servizio su Letta e i centristi”. Merlino si giustifica: “Ma quelli si sono sfaldati subito, manco sono arrivati, hanno fatto il casino subito, se lo ricorda?”. “Aaaaah” annuisce La Russa dopo la spiegazione a seguito della frecciata, poi continua: “Posso darle un consiglio? Ricordiamolo agli italiani, l’alternativa a questo centrodestra è quella roba lì, quelli che non sono stati neanche capaci di fare una finta coalizione, non dico una vera coalizione. Si odiano. Noi governiamo in 20 regioni insieme e decine e decine di comuni e città, ma questo dato si dimentica sempre. Esistono delle differenza, a volte marginali e a volte meno, ma la sintesi il centrodestra la trova sempre, persino in Sicilia dove c’era un attacco sproporzionato a Nello Musumeci”.

La Russa analizza meglio le differenze e i motivi di frizione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “Sullo scostamento di bilancio lei non ha detto ‘mai’, ha detto che è l’estrema ratio. Se sarà necessario lo faremo, ma proviamo a fare a meno di indebitare l’Italia e i nostri figli, con una cifra che andrebbe non a risolvere il problema, ma ad ingrassare gli speculatori. È una differenza marginale. Salvini secondo i sondaggi deve inseguire e quindi deve forzare un po’ i toni, ma lo sanno tutti che all’indomani delle elezioni il centrodestra si ritrova un programma comune se vincesse. Sarebbe un cammino difficilissimo nell'attuale situazione ambientale, ma questo costringerebbe tutti - sottolinea e conclude La Russa - ad essere ancora più uniti e più vicini”. Il senatore di FdI è stizzito con Merlino e la riprende anche per le parole su Guido Crosetto: "Non parli di inciucio...". Lei prova a controbattere: "Mi fa così maliziosa?". "Lei è brava e maliziosa e per questo mi piace" chiude la contesa La Russa.