L'aria che Tira, Mollicone smentisce l'ex ambasciatore Usa e attacca la sinistra: "È in crisi isterica"

Il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, in collegamento con L'aria che tira, torna sulla notizia sui presunti finanziamenti russi al suo partito lanciata in un'intervista sul quotidiano La Repubblica dall'ex ambasciatore Usa alla Nato, Kurt Volker. "Abbiamo già annunciato querela contro Kurt Volker e abbiamo già smentito, le nostre fonti di finanziamento sono tutte in chiaro e sfidiamo chiunque a sostenere il contrario" spiega Mollicone che passa all'attacco della sinistra.

"La sinistra è in crisi isterica per la perdita evidente di consensi, si guardi nella propria storia, non faccia doppia morale e chieda scusa agli italiani per aver servito una potenza straniera ostile per decenni"

"La sinistra è in crisi isterica per la perdita evidente di consensi, si guardi nella propria storia, non faccia doppia morale e chieda scusa agli italiani per aver servito una potenza straniera ostile per decenni" spiega Mollicone riferendosi al Pd. "L'unica forza politica che ha preso soldi da una potenza ostile è il Partito democratico nella versione del Partito Comunista" attacca il deputato facendo riferimento ad un inchiesta del 1992, pubblicata nel libro Oro da Mosca di Valerio Riva, dove si fa riferimento ad alcuni documenti di magistrati russi che dimostrerebbero che il Partito comunista avrebbe preso finanziamenti dall'Urss per circa mille miliardi.

