L'Aria che Tira, Matteo Salvini difende Laura Pausini: mi piace chi non è allineato

14 settembre 2022 a

a

a

Non si placa la polemica su Laura Pausini che si è rifiutata di cantare "Bella Ciao" durante una trasmissione tv spagnola. Se n'è parlato anche durante la puntata de "L'Aria che Tira" in onda mercoledì 14 settembre su La7. Incalzato da Myrta Merlino, il leader della Lega ha difeso la cantante spiegando che ama le persone che non si allineano al politicamente corretto. E che la Liberazione dovrebbe essere patrimonio comune, invece negli anni si è trasformata in una festa di parte.

"Non è che se uno non canta 'Bella Ciao' allora è un reietto, semplicemente la Pausini l'ha ritenuta una canzone strumentalizzata da una parte politica. A me piacciono coloro che non si allineano al politicamente corretto. Fa la cantante e deve essere ammirata per la sua voce. Anche la Liberazione dovrebbe essere una festa di tutti, purtroppo qualcuno la riempie di bandiere rosse".