Controcorrente, Silvio Berlusconi e i fondi da Mosca: gli unici li ha presi il Pci

Silvio Berlusconi affonda la sinistra sullo scottante tema dei finanziamenti da Mosca. Il presidente di Forza Italia rispedisce al mittente tutte le accuse e le insinuazioni. Se n'è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda mercoledì di Rete4.

Copasir: "I partiti italiani non hanno ricevuto fondi dalla Russia"@berlusconi a #Controcorrente: "Gli unici fondi provenienti da Mosca sono quelli incassati dal Partito Comunista durante la guerra fredda" pic.twitter.com/HmrwmNsbMD — Controcorrente (@Controcorrentv) September 14, 2022

"Forza Italia non è coinvolta in alcun modo in questa faccenda - ha detto Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Veronica Gentili - Il nostro finanziamento è quanto di più trasparente ci possa essere anche perché fino a quando la legge lo ha consentito me ne sono fatto carico integralmente io. Gli unici fondi provenienti da Mosca e dimostrati sono stati quelli che ha incassato il Pci durante gli anni della guerra fredda anche quando i missili nucleari sovietici erano puntati contro il nostro Paese. E tutto questo fa parte di una storia che non hanno mai voluto rinnegare".