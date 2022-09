Fuori dal coro, “non ci sono soldi”. Le bollette preoccupano Gianluigi Paragone, che accusa: sinistra male assoluto

14 settembre 2022 a

Gianluigi Paragone è ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, programma televisivo di Rete4, per parlare di alcuni punti del programma di Italexit e chiarire la posizione del suo partito sull'Europa e sulla formazione del prossimo governo. Queste le sue parole nell’intervista del 13 settembre, a partire dalla richiesta di istituire una commissione d’inchiesta sul Covid: “Di commissioni d’inchiesta finite nel nulla ne abbiamo viste tante perché non c’erano i commissari giusti, se mettessimo lì gente come Vanni Frajese, Barbaro, Stramezzi e altri le cose cambiano. Accordo con il centrodestra per mettere queste persone lì? Non sarei disposto, è un’attività parlamentare, non c’è bisogno di un accordo politico-governativo”.

“Esclude un accordo sia con il centrodestra sia con il centrosinistra?” la domanda di Giordano a Paragone: “Il centrosinistra lo considero il male assoluto. Il centrodestra lo considero parte di un fanatismo che ha portato anche i leghisti e quelli di Forza Italia a dire e pensare delle cose incredibili, tipo ciò che diceva Renato Brunetta sui tamponi, una cattiveria inimmaginabile”. “Ma non si rischia un voto inutile?” incalza il conduttore, poi la replica: “Il voto sarà un voto utile, perché tanto nella commissione deve essere presente anche l’opposizione”.

Paragone parla poi delle bollette: “Non ci sono inviti a non pagare, ma a sopravvivere, soldi non ce ne sono più, non c’è più liquidità. Siamo gente di popolo e sappiamo far di conto. Io in questa trasmissione ho presentato la mia proposta contro il caro bollette, che era prima, adesso sono proibitive. Nessuno mi diede retta. Oggi serve uno scostamento di bilancio, meglio un deficit adesso che veder franare il mondo delle imprese e del commercio. Meglio - conclude Paragone sull’emergenza energetica - garantire adesso come Stato che pagare dopo con la disoccupazione”.