Otto e mezzo, Pier Luigi Bersani gioca d'azzardo sulle elezioni: “Giorgia Meloni non vincerà”

“Giorgia Meloni sarà in grado di fare operazioni verità godendo di un grande consenso popolare?”. La domanda è rivolta da Lilli Gruber a Pier Luigi Bersani nel corso dell’edizione del 13 settembre di Otto e mezzo, talk show di La7. La risposta dell’ex segretario del Partito Democratico spiazza lo studio: “Qui si parla solo della Meloni, ma io non penso che vinca la Meloni! Ho detto un’eresia? Non è che abbiamo già fatto le elezioni”.

Bersani poi spara su Carlo Calenda e Matteo Renzi e la loro alleanza: “Se Calenda e Renzi si mettono al Centro è perché pensano di fare i maker della situazione. Li abbiamo già visti all’opera, prima si crea l’emergenza e poi ci si offre come soluzione… Calenda e Renzi sono lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi. Dopo la mucca c'è il bradipo nel corridoio”. Ancora Bersani, in un botta e risposta con l’imprenditrice Luisa Todini rispolvera un altro detto, stavolta tipicamente emiliano: “I maiali son tutti di prosciutti... Non si raccontano panzane ai cittadini”.