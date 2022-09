Elezioni 2022, Matteo Salvini: l'Europa paghi per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette

13 settembre 2022 a

«Decideranno gli italiani, di certo la Lega ha dimostrato di saper bloccare l’immigrazione clandestina come avevamo promesso: le cose che funzionano vanno confermate. Ricordo che rischio fino a 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere: difeso la sicurezza e la libertà dell’Italia». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a "Il Giornale", rispondendo alla domanda su un suo eventuale ritorno al ministero dell’Interno. Poi aggiunge: «Sosteniamo le sanzioni ma l’Europa adesso aiuti famiglie e imprese».

Nell'intervista rilasciata ad Augusto Minzolini, il leader della Lega ribadisce l'importanza di un intervento mirato e immediato: "Sono convinto che sia necessario mettere sul tavolo 30 miliardi oggi, per evitare di spenderne tre volte tanto domani per fronteggiare cassa integrazione, disoccupazione e drammatico impoverimento del Paese.

Altro tema è quello delle riforme istituzionali: «Nel programma del centrodestra ci sono autonomia e presidenzialismo - prosegue Salvini - Letta sa di perdere e quindi la spara grossa, non mi entusiasma l'idea della bicamerale perché credo che gli italiani adesso ci chiedano ben altro. Prima di tutto, interventi contro il caro energia. Poi penseremo a tutto il resto».

Le priorità per il prossimo governo saranno pensioni, fisco, sicurezza e immigrazione. «Prima di tutto, interventi contro il caro energia, che auspico faccia già il governo attuale. Poi bloccheremo la Fornero con Quota 41, inizieremo la riforma del fisco per avere la flat tax estesa e rafforzata (ricordo che oggi ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano il 15% di tasse grazie alla Lega) e ci occuperemo di sicurezza e immigrazione, ripristinando i decreti sicurezza. Tutte cose che abbiamo già dimostrato di saper fare: le rifaremo».