Matteo Salvini contro il caro energia: decreto subito o sarà una strage

Matteo Salvini lancia l'allarme contro il caro energia. Se non si interverrà subito con 30 miliardi, saranno a rischio migliaia di posti di lavoro. Contro l’aumento del costo dell’energia «se non interviene l’Europa intervenga il governo italiano». Da Palermo, dove ha fatto tappa alla convention in favore del candidato governatore del centrodestra in Sicilia Renato Schifani, il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato «un appello a Pd, a M5s e a tutto il Parlamento: firmiamo un decreto urgente da 30 miliardi per bloccare gli aumenti di luce e gas altrimenti - ha osservato - sarà una strage di posti di lavoro». «A meno che - ha continuato Salvini - a sinistra qualcuno non stia calcolando di giocare sulla pelle degli italiani e, siccome perde le elezioni, gioca allo sfascio per arrivare al caos in ottobre: sarebbe da irresponsabili».

L'ultima sfida persa da Draghi, il tetto al prezzo del gas resta un miraggio

Poi Salvini ha affrontato anche il tema della giustizia. «La riforma della giustizia dovrà essere una delle priorità del prossimo governo nazionale di centrodestra", ha detto Salvini alla convention di Palermo. I capisaldi della riforma, citati da Salvini, dovranno essere: «Certezza della pena, separazione delle carriere e responsabilità civile personale dei magistrati che sbagliano. Non si può sbagliare e rimanere impuniti - ha continuato Salvini - Non si può mettere in galera un imprenditore, un sindaco, un padre di famiglia, sputtanarlo sui giornali come ladro, corrotto o mafioso e poi, dopo un anno, dirgli "scusi, abbiamo sbagliato".