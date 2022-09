Piazzapulita, Giorgia Meloni ringrazia Formigli: "La campagna d'odio funziona". E pubblica la foto strepitosa

09 settembre 2022 a

È bastato poco per far diventare la prima puntata di Piazzapulita, dopo la lunga pausa estiva, un caso. Il conduttore di LA7 Corrado Formigli, venerdì 9 settembre, ha aperto subito con le elezioni politiche imminenti ma prima di intervistare in studio il segretario del Pd, Enrico Letta ha voluto parlare di Fratelli d'Italia, il primo partito in tutti i sondaggi, e della sua leader Giorgia Meloni che ha rifiutato i ripetuti inviti della trasmissioni. "Né lei né un altro esponente di Fratelli d'Italia verrà qui nelle prossime settimane. In ogni caso io le domande gliele faccio comunque" ha annunciato Formigli aprendo la puntata del suo talk show. E giù la scarica di domande rivolte alla leader di centrodestra guardando dritto in camera.

"Lei ora è atlantista, calma, ma c'è un video che non riesco a togliermi dalla testa". Nel filmato si vede la Meloni in compagnia di Viktor Orban, il ministro ungherese: "Onorevole Meloni, Orban è sempre stato il suo modello politico. Se andrà al governo, la sua destra sarà una destra ancora vicina a Orbán o troverà il modo di spiegare agli italiani che la sua idea di società sarà molto diversa da quella che ci ha indicato Viktor Orban?", è il primo quesito. Poi parte il servizio su Orban, le dichiarazioni del primo ministro dell'Ungheria.

Il conduttore fa solo domande, a raffica, senza interlocutore ma il servizio che manda in onda non c'entra nulla con la leader di FdI e le elezioni politiche. Alla fine arriva la risposta della diretta interessata che non può non ringraziare il conduttore di La7: "Devo ammettere che la campagna di demonizzazione contro di noi sta funzionando" scrive sui social Meloni, ironizzando sulla puntata e pubblicando la foto del sondaggio realizzato proprio per Piazzapulita e in cui Fratelli d'Italia è al primo posto con il 26,5 per cento.