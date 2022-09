Carlo Calenda stende Enrico Letta su Twitter. “Ammazza...”, che cosa dice sul bus elettrico

09 settembre 2022 a

Il bus elettrico di Enrico Letta si è messo in moto. Dopo gli annunci delle scorse settimane il segretario del Partito Democratico ha annunciato la partenza del mezzo per un tour in Italia, pubblicando su Twitter la foto del pulmino in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: “Cominciano le ultime due settimane. Quelle decisive. Oggi pomeriggio da Brescia partiamo col nostro Eco Tour elettorale del Bus Elettrico del Pd. Per un’Italia Democratica e Progressista. Ed ecologista!”. L’immagine non è passata inosservata agli occhi di Carlo Calenda, frontman dell’alleanza tra Italia Viva ed Azione ed ex compagno di campagna elettorale di Letta. “Ammazza che brutto. Ps Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato” le parole di Calenda in risposta al post sul social network, con il botta e risposta che ha scatenato gli utenti.