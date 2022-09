Omnibus, Maria Elena Boschi travolge Enrico Letta sul Rosatellum: "Ricorda male..."

Giada Oricchio 08 settembre 2022 a

Non c’è Rosatellum senza spine per Enrico Letta e Giorgia Meloni: Maria Elena Boschi smentisce il segretario del PD sulla paternità della legge elettorale e dice no a un governo con la leader di Fratelli d’Italia. Ospite del dibattito di LA7 “Omnibus”, giovedì 8 settembre, l'ex ministra e candidata deputata di Italia Viva alle elezioni politiche del 25 settembre - in un’intervista monologo in stile Berlusconi - ha chiuso all’idea di un esecutivo di larghe intese: “Noi un governo di Giorgia Meloni non lo appoggeremo mai. No, non lo faremo mai, noi ci candidiamo per batterla, per evitare che Giorgia Meloni vada a Palazzo Chigi. Con Calenda vogliamo riproporre la figura autorevole e competente di Mario Draghi”.

In merito allo scontro Renzi-Letta su chi abbia dato i natali all’attuale legge elettorale, MEB è andata all’attacco: “Noi volevamo l’Italicum che prevedeva l’elezione diretta del presidente del Consiglio, ma c'era bisogno del referendum costituzionale. Siamo arrivati al Rosatellum perché in Parlamento si è creato un accordo ampio tra Pd, Forza Italia e Lega che all’epoca erano all’opposizione. Il governo era Gentiloni, non Renzi. La ministra per i Rapporti con il Parlameno era Finocchiaro. E Gentiloni che fa ancora parte del PD mise la fiducia. Su questo Letta o ha scarsa memoria o è in malafede. L’Italicum era la nostra legge, il Rosatellum del PD di cui Letta fa ancora parte”.