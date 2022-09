Matteo Renzi e Bin Salman ad Atene: "L'incontro segreto sull'energia"

08 settembre 2022 a

Un incontro che sarebbe dovuto rimanere segreto. Come riporta un'inchiesta pubblicata sul sito del quotidiano Domani il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il principe saudita Mohammed Bin Salman si sarebbero incontrati a fine luglio in Grecia. A rivelarlo è stato il primo ministro dell'Albania Edi Rama, anche lui presente ad Atene per parlare con Bin Salman di un progetto sui pannelli fotovoltaici.

"Sono andato ad Atene perché Bin Salman è un amico, e perché ha la grande ambizione di portare energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici in Arabia Saudita verso la Grecia, verso i Balcani, e poi l’Europa: sarebbe una risorsa eccezionale per sostituire il gas russo, e più in generale gli idrocarburi. Perché Renzi era lì? Mi è parso molto dentro al progetto di Bin Salman di esportare verso l’occidente dell’energia solare saudita" spiega Rama a Domani .

A fine luglio, infatti, un pezzo dell’establishment europeo è stato convocato ad Atene dove il principe saudita Bin Salman avrebbe affittato interamente il lussuoso hotel Four Season in occasione della visita ufficiale al primo ministro greco Kiryakos Mitsokatis. La visita istituzionale del principe al primo ministro è stata la circostanza che ha fatto incontrare una ristrettissima cerchi capi di Stato, importanti parlamentari europei, oligarchi russi, tycoon e giornalisti celebri. Un gruppo di una ventina di eletti, di cui, come ha rivelato Domani, ha fatto parte anche il senatore Matteo Renzi.