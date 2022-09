Controcorrente, Renzi fa la profezia sulle elezioni: "Sarà una sfida tra noi e la destra"

07 settembre 2022 a

Mat«Credo che la partita sarà a due: o vinciamo noi con Draghi o vince la destra con la Meloni è una questione di voti». Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a "Controcorrente". «Credo che faremo un risultato sorprendente. Non dico una cifra perchè ogni volta che la dico poi Calenda raddoppia», ha continuato l'esponente del Terzo Polo.

«La destra è stato lo schieramento che ha avuto Meloni leader dell’opposizione e con Forza Italia e Lega che hanno votato la sfiducia. Il Pd si è caricato dentro questo Fratoianni che vuole abolire la ricchezza e sta contro Draghi. Il Movimento 5 Stelle ha mandato a casa Draghi. L’unico schieramento che ha voluto e difeso Draghi e lo vuole ancora è quello legato da Calenda, il ticket Azione e Italia Viva». Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a "Controcorrente" su Retequattro: «Il nostro progetto va oltre le elezioni del 25 settembre, la grande sfida è come rendere democratica l’Europa, dunque si guarda fino alle elezioni europee - ha aggiunto l’esponente del Terzo Polo - Senza legge per l’elezione diretta, noi abbiamo un sistema parlamentare in cui il voto utile è votare gente competente, perché ci sono sei mesi difficili davanti a noi, tra inflazione e guerra».

Nelle ore precedenti alla diretta televisiva, Renzi aveva parlato anche sui social, attaccando frontalmente il leader Dem. «Enrico Letta mi attacca anche oggi - ha scritto Renzi - E dice: "ha ragione la Meloni, è colpa di Renzi". Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me, Letta si schiera anche stavolta con la Meloni. Nel merito, una volta di più, Letta sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo. La sconfitta referendaria, purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale. La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l’ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro». Lo ha scritto su Facebook Matteo Renzi, che ha proseguito: «Ma ciò che mi colpisce non è la cosa in sè: a tutti capita di sbagliare, specie a Letta in questo periodo. La cosa che mi fa impressione è che Letta sta facendo ormai da giorni la campagna a tempo pieno per la Meloni: propone di aumentare le tasse, imbarca gli anti-Draghi, difende il reddito di cittadinanza e cancella le misure per la crescita approvate dai governi del Pd. Col solito ritornello: ’ Renzi ha torto, la Meloni ha ragione". Incredibile: il rancore personale sta portando il Pd a fare campagna elettorale per la destra sovranista», conclude il leader di Italia viva.