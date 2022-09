Matteo Salvini vince sui social: è il capo politico con più follower

Daniele Di Mario 07 settembre 2022 a

Matteo Salvini vince la campagna elettorale dei social network. Il segretario della Lega è il leader politico con maggiore successo per quanto riguarda follower su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ma anche su YouTube e Telegram il leader del Carroccio vola. A rivelarlo è uno studio condotto da «Arcadia», secondo cui Salvini è secondo solo per volume di ricerca mensile medio.

In questa classifica a essere in testa è il capo politico del M5S Giuseppe Conte, che nell'ultimo mese ha visto effettuare on line sul proprio nome un volume medio di ricerche pari a 450mila. Poco dietro il Capitano leghista con 368mila. Terzo il leader di Italia Viva Matteo Renzi con 90mila, che stacca il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi, entrambi a quota 60.50. Staccatissimi il segretario del Partito democratico Enrico Letta (6.600) e il leader di Azione Carlo Calenda (1.300). A proposito di Calenda- spiega «Arcadia»- «è interessante sottolineare la necessità degli utenti di capire "dove si colloca il partito Azione?" nell'attuale composizione degli schieramenti e delle coalizioni».

Meloni regina dei social. E Berlusconi rimonta grazie a TikTok

Tornando ai social network, i numeri di Salvini sono impressionanti. Il segretario leghista ha 5 milioni di follower su Facebook, 2,2 su Instagram, 556mila su TikTok, 1,5 milioni su Twitter, 191mila su YouTube e 40mila su Telegram. Solo Giuseppe Conte tiene il passo di Salvini. Il presidente dei 5 Stelle ha 4,5 milioni di follower su Facebook, 1,8 milioni su Instagram, 276mila su TikTok, 1,1 milioni su Twiter, 4mila su YouTube. Terza Giorgia Meloni: la leader FdI ha 2,4 milioni di follower su Facebook, un milione su Instagram, 116mila su TikTok, 1,3 milioni su Twitter (in questa classifica è seconda), 33mila su YouTube e 46mila su Telegram, piattaforma in cui scavalca Salvini.

Anche Luigi Di Maio si difende. Il ministro degli Esteri ha 2,5 milioni di seguaci su Facebook e 1,6 milioni su TikTok, mentre su Instagram si ferma a 827mila e su Twitter a 776mila.

Buone performance social anche per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, con il presidente di Forza Italia che va meglio al leader di Italia Viva. I due hanno entrambi 1,1 milioni di follower su Facebook, ma il Cav doppia Renzi su Instagram (465mila a 255mila) e lo surclassa su TikTok (457mila contro appena 27mila). Renzi in compenso spopola su Twitter con 3,4 milioni di follower contro gli appena 223mila di Berlusconi, che non è presente su YouTube, Telegram e LinkedIn.

Fanalino di coda della classifica Enrico Letta, il leader meno social della Repubblica. Il segretario del Pd ha appena 148mila seguaci su Facebook, 92mila su Instagram. Letta fa meglio su Twitter: 717mila follower. Su Facebook e Instagram fanno meglio di Letta anche Calenda (rispettivamente 279mila e 131mila follower, più altri 20mila su TikTok e 399mila su Twitter) e Gianluigi Paragone (1,6 milioni di follower su Facebook, 159mila su Instagram).