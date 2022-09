Elezioni 2022, Mariastella Gelmini fa la profezia su Palazzo Chigi: nessuno avrà i numeri per governare

06 settembre 2022 a

«Noi siamo disponibili a qualsiasi alleanza che presupponga che a Palazzo Chigi ci sia Mario Draghi. È evidente che se né la destra né la sinistra avranno i numeri per governare da soli, si aprirà la strada per chiedere un nuovo impegno al premier uscente. Vedremo chi ci starà ma il Paese è ancora in emergenza anche se non più per il Covid». Così Mariastella Gelmini al Messaggero.

La ministra per gli Affari Regionali non risponde direttamente alla domanda se sia «Meglio FdI che i Dem» sottolineando che sarebbe «meglio un governo di pacificazione che metta insieme le forze responsabili di questo Paese e assicuri la piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo risultato lo si può ottenere se il Terzo Polo raggiunge un buon risultato». «Sono convinta - dice ancora Gelmini - che quello del 25 settembre non sia il punto di arrivo ma un nuovo inizio. L’Italia ha bisogno di un partito della serietà, della concretezza e della competenza che raccolga l’eredità liberale e popolare che è oggi orfana di rappresentanza. I caratteri forti non sono un problema. Appena finita questa campagna elettorale metteremo mano alla costruzione di una nuova casa politica».