Sondaggio Mentana, "Meloni al massimo storico". Pd a picco, e spunta il sorpasso clamoroso

05 settembre 2022 a

a

a

Non mancano colpi di scena nel sondaggio Swg mostrato da Enrico Mentana al Tg La7 lunedì 5 settembre, il penultimo prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Continua la corsa del centrodestra con Fratelli d'Italia che guadagna un punti percentuale tondo tondi rispetto a sette giorni fa. Il partito di Giorgia Meloni è a 25,8 per cento, "Il massimo storico nei sondaggi" ricorda il direttore. Perde ancora terreno il Partito democratico che cala dello 0,9 per cento e si attesta al 21,4 per cento. Il distacco tra Meloni ed Enrico Letta si avvicina ormai ai cinque punti.

"Cosa pensano gli italiani sulle sanzioni a Putin". Il sondaggio dà ragione a Salvini

La Lega di Matteo Salvini cala dello o,4 per cento ed è il terzo partito dello scenario con il 12,1, separato da due decimi dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in crescita. Sorpasso ai danni di Forza Italia (6,7 per cento, -0,3) quello del Terzo polo formato da Azione e Italia Viva. L'alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Renzi cresce dello 0,4 per cento e sale al 7,2.

Lo scatto del centrodestra lascia la sinistra al tappeto. Ma un dato preoccupa tutti

Tra le forze politiche che lottano per superare l'asticella del tre per cento Verdi e Sinistra Italiana sono dati al 4,2 per cento, oltre la soglia anche Italexit di Gianluigi Paragone che perde tre decimi ma si attesta al 3,1. Sotto il due per cento tutti gli altri: +Europa (1,9), Noi Moderati (1,5), Impegno Civico di Luigi Di Maio (1,3), Unione popolare di Luigi de Magistris (1,2, in crescita dello 0,3 per cento). Da segnalare il dato degli indecisi, coloro che non si esprimono sono il 39 per cento, un punto in più di una settimana fa.

"Forse non hanno capito..." Il sondaggista gela il Pd, cosa dicono i dati sui collegi

Il calcolo delle coalizioni fotografa la crescita del divario tra centrodestra e centrosinistra, sull'accelerazione del partito di Giorgia Meloni. La coalizione in testa al sondaggio è al 46,1 per cento, davanti a quella di Letta che perde due decimi e cala al 28,2. La terza forza è il M5s, avanti al cosiddetto Terzo polo.