Controcorrente, il ricercatore Nato, Andrea Gilli, svela la crisi del Cremlino e di Vladimir Putin

05 settembre 2022 a

a

a

"La Russia di Putin è in difficoltà". Andrea Gilli è ricercatore del Nato Defense College e, nel corso della puntata di "Controcorrente" andata in onda lunedì 5 settembre, ha svelato i segnali che vengono dalla Russia e che dimostrano il momento di difficoltà in cui si trova il regime di Vladimir Putin. "L'economia russa è crollata del 6% - ha detto Andrea Gilli a "Controcorrente" - Insomma le sanzioni hanno un effetto ma ci vuole tempo. Pensare che le sanzioni possano avere un effetto immediato è assolutamente sbagliato".

Labate vede il razionamento del gas dietro l'angolo: ecco chi sorprenderà

Poi Gilli ha spiegato perché la stessa Russia ha ammesso di essere in crisi. "Hanno bloccato il flusso del gas e questo dimostra che sono in difficoltà - ha detto Gilli - Poi Bloomberg ha svelato un documento in cui gli uomini del Cremlino hanno ammettono che le sanzioni stanno avendo effetti più pesanti di quanto ammettano pubblicamente. Oltretutto se le sanzioni non dessero fastidio al Cremlino, non starebbero cercando di aggirarle. Senza dimenticare che il Cremlino ha anticipato che