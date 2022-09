Controcorrente, Giovanni Tria è stufo degli egoismo di Nato e Ue: “Qualcuno guadagna dalla crisi”

03 settembre 2022 a

a

a

Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e consigliere economico del ministero dello Sviluppo Economico, è ospite nello studio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e nella puntata del 3 settembre attacca l’Unione europea e il blocco Atlantico per come stanno gestendo la crisi del gas: “Non ci sono interessi uguali tra i paesi europei su come rispondere, c’è anche chi ci guadagna e chi ci perde meno. Noi abbiamo la Norvegia, che non fa parte dell’Unione europea, ma della Nato, che guadagna molto sul prezzo del gas. Così come gli Stati Uniti, che ci venderanno il gas liquefatto ad un prezzo molto alto e sempre più alto. Se noi dobbiamo fare la guerra con gli alleati ci dobbiamo dividere i costi del conflitto tra Russia ed Ucraina. Sennò non abbiamo alleati”.

Gas, bollette e inflazione. Il ministro Franco non crea illusioni: "Prospettive problematiche"

“Mi sembra che lei abbia toccato due punti importantissimi come risposta. In particolare bisognava essere consapevoli che era anche un guerra economica e che quindi un prezzo dovevamo pagarlo anche noi, bisognava saperlo e spiegarlo e in seguito bisognava mettersi d’accordo con gli alleati”, chiosa il discorso Gentili.