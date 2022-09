Elezioni, Silvio Berlusconi seppellisce il Terzo Polo: “Finti liberali, sono di sinistra. Nessun ruolo”

03 settembre 2022 a

a

a

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista per America Oggi TV e Giornale delle Partite IVA, ha alzato la voce nei confronti di Carlo Calenda e Matteo Renzi e la loro scelta di costituire il Terzo Polo in vista delle elezioni del 25 settembre: “Se esiste un ‘Terzo Polo’ in Italia, oltre alle due principali coalizioni, esso è costituito dal Movimento 5 Stelle, che ha deciso di correre da solo. Esiste poi una galassia di piccoli movimenti di centro, sedicenti liberali, ma orientati verso sinistra, che comunque non giocheranno alcun ruolo concreto. L’unico centro possibile è quello che rappresentiamo noi, il centro liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantista, il centro che in tutt'Europa si identifica nel Partito Popolare Europeo, che noi orgogliosamente rappresentiamo in Italia”.

L'attivista Lgbt ringrazia Meloni. Lei ricambia, poi il toccante racconto dell'assenza del padre

Altro argomento affrontato da Berlusconi è quello della possibile “incoronazione” a premier di Giorgia Melonu, una donna: “Non ci sarebbe nulla di strano che, anche in Italia, fosse il centrodestra ad indicare, per la prima volta, una donna a Palazzo Chigi. Osservo che nei paesi europei sono stati quasi esclusivamente i partiti di centrodestra a portare una donna alla guida del governo. Penso a Margareth Thatcher e poi a Theresa May nel Regno Unito, dove probabilmente sarà una donna, Liz Truss, anche il nuovo premier che si insedierà nei prossimi giorni a Downing Street. Tutte esponenti del Partito Conservatore. Penso ad Angela Merkel, leader della Cdu, per molti anni cancelliere tedesco e statista più influente d’Europa. Il partito Cristiano Democratico in Germania fa parte, come noi, del Partito Popolare europeo, il centro moderato cristiano e liberale, alternativo alla sinistra”.

Salvini striglia l'Europa: "Bisogna rivedere le sanzioni alla Russia, danneggiano noi"

“Del resto - sottolinea il Cav - in questa legislatura è stata proprio Forza Italia ad esprimere, per la prima volta nella storia italiana, una donna alla seconda carica dello Stato, la Presidenza del Senato. Voglio, però, aggiungere una considerazione, noi proporremo al Capo dello Stato il nome indicato da chi nel centrodestra avrà preso più voti alle elezioni. Non in quanto uomo o donna, ma in quanto leader scelto dagli italiani, per la prima volta dal 2008”.