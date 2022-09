Elezioni 2022, Il candidato Pd Filippo Sensi insulta Matteo Salvini: "Che fine meriteresti sul Raccordo"

02 settembre 2022 a

Si scalda la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. In un tweet al veleno il deputato Pd Filppo Sensi attacca il leader della Lega Matteo Salvini e si lancia, senza freni, in un insulto gratuito.

La polemica nasce dalle dichiarazioni dell’ex candidata democratica alla presidenza Usa Hillary Clinton che ha lanciato un appello agli italiani in vista del voto per le prossime elezioni: "Non cedete al populismo e alle ingerenze esterne". Il riferimento di Hillary Clinton è alla destra e al centrodestra. Parole che non sfuggono al leader della Lega Salvini che commenta su Twitter: "La moglie di Clinton: Italiani, non cedete ai populismi e alle ingerenze esterne. Dice dall'estero... Si commenta da sola".

Il commento di Salvini fa scatenare il deputato Pd Filippo Sensi che replica: "Solo perché cominci il tuo tweet su Hillary con la moglie di meriteresti di stare in fila sul Raccordo per 9876 giorni di fila". Un insulto gratuito, in perfetto stile della sinistra.