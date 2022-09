Matteo Salvini ammutolisce Mario Monti: “Hai provocato brividi agli italiani”. Scoppia la faida

01 settembre 2022 a

“Sai quanti 'brividi' hai provocato agli italiani?”. Matteo Salvini non ci sta e non accetta il pesante rimbrotto piovutogli addosso da Mario Monti, ex presidente del Consiglio, ospite dell’edizione del 30 agosto di In Onda, il programma televisivo serale di La7 con Luca Telese e Marianna Aprile a condurre la trasmissione. “Lega e Fratelli d’Italia, a differenza delle altre destre in Europa, sono contro la concorrenza e sono contro il rispetto dello Stato come bilancio dello Stato. In questa epoca di guerra, sentire invocare la pace fiscale in alcuni programmi elettorali mi fa rabbrividire, intensifichiamo quella guerra e portiamola a termine una buona volta” le parole di Monti, attualmente senatore a vita, che hanno ora scatenato la reazione del leader della Lega. “Credo che a molti di voi i brividi vengano a sentire le sue voce! La miglior risposta? Il vostro voto il 25 settembre” la replica al veleno di Salvini tramite un post su Facebook in cui ha pure ricordato le dichiarazioni dell’ex premier.