Controcorrente, Matteo Salvini e la soluzione contro il caro energia: "Così salviamo milioni di lavoratori"

02 settembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini, ospite a di Veronica Gentili a "Controcorrente" venerdì 2 settembre parla della crisi energetica e del caro bollette. Il leader della Lega, che nei giorni scorsi ha chiesto a gran voce un intervento del governo per aiutare famiglie e imprese, adesso si appella all'Ue: "Trenta miliardi per interventi contro il caro bollette non bastano più, deve occuparsene l'Unione Europea. Preferisco fare un po' di debito adesso e salvare un milioni di posti di lavoro invece che spenderne il doppio per pagare cassa integrazione, reddito di cittadinanza o assegno di disoccupazione". E sul problema del debito pubblico italiano Salvini afferma: "Il debito aumenta se la gente non lavora".



"Se la Russia chiude i rubinetti, come sta facendo, non esiste rimedio se non un intervento europeo generale da alcune centinaia di miliardi di euro"



Interviene il leader della Lega @matteosalvinimi a #Controcorrente pic.twitter.com/HXDIlmkNbg — Controcorrente (@Controcorrentv) September 2, 2022

Il leader della Lega ha spiegato di voler dire la verità ai cittadini e ha ricordato che stiamo parlando di una guerra: "Questa è una guerra, non c'è qualche problemino con le bollette per il quale bisogna trovare 2-3 mld. Se la Russia chiude i rubinetti del gas, non esiste tetto se non un intervento generale dell'Europa, come c'è stato per il Covid, un intervento da alcune centinaia di miliardi. O l'Europa mette in sicurezza tutta l'Europa con tutti i soldi necessari, o stiamo perdendo tempo". Sulle misure al vaglio del governo per contrastare il caro bollette il leader della Lega ha affermato: "Abbassare il riscaldamento di uno o due gradi, ritardare apertura delle scuole alle 9 anzichè alle 8, tenere in vigore l'ora legale per i prossimi mesi... tutte cose interessanti ma la domanda che ci dobbiamo fare è: sappiamo di essere in guerra o no?" ha insistito Salvini che ha parlato anche delle sanzioni alla Russia. "Le sanzioni stanno funzionando? Secondo il Fmi le sanzioni hanno portato la Russia a guadagnare 130 mld di dollari a luglio e entro la fine dell'anno la Russia avrà un surplus di 227 mld di dollari" ha spiegato ricordando che "Ci hanno detto che le sanzioni avrebbero messo in ginocchio Putin invece stanno ottenendo l'esatto contrario" ha concluso Salvini.