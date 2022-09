Il candidato del Pd sbugiarda Letta: “Alleanza con il M5S unica via. Grave errore”

01 settembre 2022 a

“È stato un grave errore non riconfermare da parte di Enrico Letta l'alleanza elettorale con il Movimento 5 Stelle”. A dirlo negli scorsi giorni era stato Michele Emiliano, governatore della Puglia, che trova in Michele Abbaticchio, ex sindaco di Bitonto e candidato nel collegio uninominale Puglia 4 per il centrosinistra, un alleato nella strategia da attuare: “Emiliano ha ragione e la Puglia, dove Pd e M5S governano insieme, lo dimostra”.

Abbaticchio, intervistato da Affari Italiani, vede necessaria l’alleanza giallo-verde: “Al netto delle dichiarazioni di Letta e Giuseppe Conte, stare insieme è l'unica alternativa per evitare un governo di centrodestra. La campagna di comunicazione del Pd va verso un'estremizzazione delle posizioni e penso che serve per tornare dopo il voto con il M5S, altrimenti sarebbe stata fatta una scelta di comunicazione differente. È - sottolinea ancora il candidato di sinistra - del tutto naturale che si torni insieme, d'altronde oggi il leader del M5S è Conte, uomo delle istituzioni che ha competenze amministrative, e non più Beppe Grillo con le sue ideologie populiste che erano oggettivamente una barriera verso il Pd”.