Caso Ita, Giovanni Donzelli a valanga contro Mario Draghi: governo scorretto

Vendita di Ita, la destra insorge contro la decisione del governo Draghi di avviare le trattative per la vendita della compagnia di bandiera a Certares Delta Air France di Ita. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che Tira in onda su La7 giovedì 1 settembre.

"Reputiamo gravemente scorretto questo atto del governo fatto a 25 giorni dal voto - ha tuonato Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia - Ci chiediamo se il governo possa aiutare gli italiani sul caro bollette e poi svende la compagnia di bandiera? Se non si può dare una mano agli italiani sulle bollette non si può fare neanche una scelta così nevralgica e strategica per il futuro del nostro Paese. Oltretutto si tratta di una scelta assolutamente politica. Non c'è solo il tema dei dipendenti ma è un settore strategico per l'economia italiana, è un volano. L'economia di una nazione cambia in base a quali rotte si privilegiano e a come si spostano i flussi dei turisti. Una scelta di questo genere non può essere fatta con leggerezza, a fine mandato e solo per far quadrare due conti".