Emergenza immigrazione, Carlo Nordio smaschera l'ipocrisia della sinistra

L'emergenza immigrazione è sotto gli occhi di tutti. L'hot spot di Lampedusa è al collasso e, in un centro da 350 posti, vengono ammassati più di 1300 migranti. Per questo è necessario intervenire con misure che riescano ad arginare un fenomeno che sembra essere uscito da ogni tipo di controllo. In un'intervista a La Repubblica ne parla anche Carlo Nordio di Fratelli d'Italia che smaschera l'ipocrisia della sinistra.

Decreti sicurezza per fermare l'invasione. Ecco cosa prevedono

«Nel programma di FdI è scritto chiaramente che il blocco navale si fa con l’accordo degli stati rivieraschi. Lo stesso fecero con gli albanesi i governi di sinistra 24 anni fa. E lo stesso prevedeva la legge Turco-Napolitano: in Italia si entra solo con il permesso, chi la viola viene espulso e chi resta nonostante l’espulsione viene processato. Era più severa del blocco navale». Così Carlo Nordio, di Fratelli d’Italia, in una intervista a Repubblica.