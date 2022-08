Politici e social, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sul podio. Enrico Letta non sfonda

Christian Campigli 30 agosto 2022 a

Un'autentica rivoluzione digitale. Che ha coinvolto prima i giovanissimi, poi mamme e papà e infine persino i nonni. I social sono da alcuni anni diventati uno dei principali passatempi degli Italiani. La politica nostrana, con una colpevole lentezza, ha finalmente compreso l'importanza di diffondere le proprie idee anche attraverso Facebook o TikTok. Il podio dei politici più attivi viene condiviso da Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. È quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, in collaborazione con l'agenzia di stampa AdnKronos, ha monitorato i maggiori social network e gli effetti che producono i leader sui propri follower.

I leader analizzati sono Giorgia Meloni per il Centrodestra, Enrico Letta per il Centrosinistra, Carlo Calenda del Terzo Polo e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. Il segretario di Fratelli d'Italia e il candidato alla Presidenza del Consiglio dei Grillini hanno una marcia in più. Giorgia Meloni, con circa 37 post presenti su Facebook, 21 su Twitter e 35 su Instagram risulta essere il leader più presente in rete, raggiungendo peraltro quasi due milioni di like su IG nel conteggio dei post dell’ultima settimana. Ma anche su Facebook il dato è considerevole: like e commenti maggiori di Conte seppur con una pagina fan inferiore di quasi il 50%. Conte parte avvantaggiato con 4.5 mln di follower su Facebook, anche se un filino sotto a Salvini che ha 5 mln di seguaci. Il leader del Movimento 5 Stelle registra il maggior numero di condivisioni dei suoi post su Facebook, circa 125 mila. Molto attivo Calenda che pubblica una media di 16 post al giorno su Facebook, stesso numero su Instagram e 26 su Twitter, pur avendo una fanpage nettamente inferiore rispetto agli altri candidati. Cinguettando ha, però, incassato il più alto dato di like, quasi 127 mila. Enrico Letta non genera numeri altissimi, ma è il leader con più retweet su Twitter, 105 mila in questa ultima settimana con una media di 11 tweet al giorno. Tuttavia, almeno nell'ultima settimana, né Calenda né Letta sono riusciti a prevalere su Giuseppe Conte e Giorgia Meloni che hanno realizzato numeri migliori e registrato una campagna social più efficace.