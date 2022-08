Elezioni, Mariarosaria Rossi punta il dito contro Mara Carfagna: “Candidata solo per far vincere Luigi Di Maio”

29 agosto 2022 a

a

a

“Credo che Mara Carfagna sia qui esclusivamente per aiutare Luigi Di Maio a vincere il collegio di Napoli, non avendo lei nessuna possibilità di farcela...". Mariarosaria Rossi, una delle fedelissime di Silvio Berlusconi, ora con i 'totiani' di 'Italia al centro' è candidata con i centristi di 'Noi moderati', nell'uninominale di Napoli-Fuorigrotta, seggio considerato perdente per il centrodestra. L'ex azzurra si ritrova a sfidare big come Carfagna e Di Maio ma non si sente ''sconfitta già in partenza'' (''Perdente è una condizione mentale che non mi appartiene, perdente è chi rinuncia a prescindere...'') ed è convinta che il ministro del Sud, sua collega di partito fino a qualche anno fa, corra nel suo stesso collegio solo per tirare la volata a Di Maio, che ha rotto con Giuseppe Conte per fondare 'Insieme per il futuro'. ''In sintesi, ogni voto dato alla Carfagna è un voto in più per Di Maio...'', avverte all'Adnkronos la parlamentare 'centrista'.

Gli alleati del Pd rischiano il botto: la soglia del 3% fa paura a Di Maio e Fratoianni

Secondo Rossi di fatto c'è un accordo tra Pd e dimaiani: ''Assurdo pensare che a rappresentare il Pd a Napoli Enrico Letta abbia imposto Di Maio: una umiliazione a tutti i dirigenti del partito e un tradimento a tutti quei cittadini che in questi anni hanno dato il loro voto. La Carfagna - pronostica Rossi - sarà probabilmente eletta in Puglia dove è candidata in quattro proporzionali, il cosiddetto paracadute... Io, invece, sono candidata solo qui, a Napoli, e non ho bisogno di altro''. A Rossi viene chiesto se pensa di avere chance di spuntarla, lei risponde senza remore: ''Certo che ho possibilità di farcela. Come? Il centrodestra racchiude in sé sensibilità, professionalità e competenza. L'unico argine alla sinistra dell'oppressione e della burocrazia. L'unico argine all'improvvisazione e all'arroganza dei grillini. L'unica risposta -assicura la senatrice di 'Italia al centro'- ai bisogni e alle istanze dei cittadini''.