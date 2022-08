Coffee break, la stoccata di Laura Tecce a Luigi Di Maio: "Fa male all'Italia parlando di default“

29 agosto 2022 a

La giornalista Laura Tecce, ospite della trasmissione Coffee Break su La7, lancia una stoccata al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'attacco riguarda il modo in cui il leader di Impegno Civico sta conducendo la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. "Occorrerebbe la massima coesione, invece vedo una campagna elettorale brutta, in cui prevale la demonizzazione dell'avversario" dice la giornalista.

"Ci sono ministri che vanno all'estero a dire che se dovesse vincere una certa parte politica l'Italia sarebbe in default" continua Tecce che però viene interrotta dal conduttore Marco Piccaluga. "Il riferimento è puramente casuale" chiosa il conduttore in studio. E così Laura Tecce si scalda e continua: "Ma facciamoli i nomi, io mica ho problemi a dire che mi riferisco a Di Maio". Poi la giornalista prosegue il ragionamento: "Da quel che emerge dai sondaggi mi sembra evidente che ci siano tra i 18 e i 20 punti di distacco fra le due principali coalizioni e vedere dei ministri, come anche degli esponenti di altri partiti, che vanno all'estero a dire che l'Italia andrà in default, che sarà una catastrofe, che arriveranno le cavallette e le piaghe d'Egitto francamente non fa male alla Meloni o al centrodestra, fa male a tutto il Paese e a tutti gli italiani" conclude Tecce.