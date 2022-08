Elezioni, lo scoop di Nicola Porro: "Ecco il sistema per truccare il voto degli italiani all'estero”

29 agosto 2022 a

C’è il rischio di brogli sul voto degli italiani all’estero in occasioni delle elezioni politiche del 25 settembre. A denunciare il fatto è un articolo a firma Salvatore Di Bartolo sul portale di Nicola Porro, in cui viene ricordato che saranno otto i deputati e quattro i senatori eletti da chi abita fuori dall’Italia, un nuovo scenario dettato dal taglio dei parlamentari. “Tenuto conto dell’importanza dei parlamentari eletti all’estero c’è già chi prova a lucrare sulla loro elezione e persino a sabotare lo scrutinio” si legge sul sito del conduttore di Quarta Repubblica. “Sembra che diverse bande di falsari all’estero si stiano già organizzando. A confermarlo è un falsario ‘pentito’, che rivela come diversi gruppi criminali siano già pronti per effettuare il lavoro sporco: ‘Siamo pronti per sgraffignare le schede dalle cassette delle lettere fino ai bidoni della spazzatura. Si tratta di un sistema collaudato che serve a garantire la vittoria a qualche imbroglione. Basta pagare’” il racconto che spiega come può cambiare il voto.

“Bande di falsari - si legge ancora - sono pronte a sottrarre i plichi da migliaia di cassette postali in tutta Europa, compilare le schede ed inviarle direttamente al consolato”. Il pentito continua il suo racconto sui brogli: “Una squadra di diversi ragazzi viene sguinzagliata sui vari territori e prende dalla cassetta delle lettere i plichi. È un’operazione agevole perché i plichi sono di grande dimensione ed escono sempre fuori dalla cassetta postale”.

Simone Billi, deputato uscente, chiede di tenere d’occhio la situazione: “Bisogna intervenire in forma preventiva per interrompere quella ignobile pratica di furto dei plichi elettorali che si è verificata nel passato. Abbiamo già ricevuto segnalazioni da più parti su operazioni in corso che potrebbero inficiare il corretto svolgimento del voto. Anche gli elettori vigilino sulle proprie cassette delle lettere dall’8 settembre, quando i plichi elettorali cominceranno ad arrivare”.