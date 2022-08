Giorgia Meloni pronta a volare Londra, così rassicurerà gli investitori della City

28 agosto 2022 a

a

a

I colossi finanziari e le banche d'investimento della City londinese vogliono vederci chiaro. E capire cosa succederà all'Italia dopo quella che si annuncia come la grande vittoria alle elezioni del centrodestra del prossimo 25 settembre. Parliamo di Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Eliot, Fidelity, Blackrock e Bridgewater, solo per citarne alcuni. La City, insomma, vuole capire quali sono i progetti e le intenzioni di quella che i pronostici danno come prossimo inquilino di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni.

I politici hanno scoperto che TikTok è irrinunciabile

Come rivelato da un articolo pubblicato da La Stampa, la leader di Fratelli d'Italia starebbe organizzando proprio un viaggio a Londra per incontrare i vertici della City e rassicurarli sul futuro del nostro Paese. A rivelarlo a La Stampa è un dirigente di Fratelli d'Italia che preferisce rimanere nell'anonimato. Secondo il dirigente, i contatti sono già iniziati e, a tessere il dialogo coi mercati, è stato Guido Crosetto. La City vuole conoscere il gradi di compattezza del centrodestra e avere rassicurazioni sulla capacità della coalizione di reggere fino alla fine della legislatura. E soprattutto vuole sapere quali saranno le politiche economiche che verranno attuate. "Le preoccupazioni che il Financial Times ha sollevato si risolveranno nello spazio di una sera: quella in cui faremo sapere chi sarà il ministro dell'Economia", rivela il dirigente a La Stampa. E chi sarà a occupare quella poltrona così importante dopo il 25 settembre? Secondo La Stampa molto gradito sarebbe il nome di Fabio Panetta ma il membro del comitato esecutivo della Bce sembra avere idee diverse. Altra opzione potrebbe essere Giulio Tremonti ma sul suo nome non c'è unanimità. In ogni caso il viaggio di Giorgia Meloni a Londra servirà proprio a dissipare quelle ombre.