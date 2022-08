Antonio Tajani sul caro bollette: l'Europa imponga un prezzo alla Russia

28 agosto 2022 a

Antonio Tajani contro il caro bollette. Per bloccare i rincari è necessario un intervento urgente dell'Unione europea sulla Russia. «L’Europa blocchi il Ttf, il mercato virtuale del gas di Amsterdam e imponga un prezzo alla Russia con la decisione di fissare un tetto comunitario. Il governo Draghi intervenga per tutelare famiglie e imprese dal caro bollette. Ma l’azione Ue è fondamentale». Lo scrive su twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Nei prossimi 12 mesi ad attendere le piccole imprese di turismo e terziario ci sarà una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, quasi 9 in più rispetto all'anno prima. Senza un intervento immediato per attutire l'impatto degli aumenti di energia e gas, una stangata insostenibile che metterà fuori mercato 90mila attività. È l'allarme che lancia Confesercenti, che sulla base delle tariffe attuali di luce e gas ha calcolato l'aggravio dei costi che dovranno sostenere le imprese con meno di 20 dipendenti che operano nel turismo e negli altri comparti del terziario, dal commercio ai servizi. Come ricorda invece l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, se a causa dei rincari di luce e gas molte imprese sono a rischio chiusura, altre invece, "sfruttando" questa congiuntura così negativa, hanno registrato fatturati da capogiro, con ricavi cresciuti del 60% nei primi cinque mesi del 2022 rispetto a un anno fa.