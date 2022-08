Controcorrente, Faraone a Ricciardi: "Sembri un indiano", rissa brutale sulla caduta del governo Draghi

27 agosto 2022 a

Durissimo scontro tra il senatore di Italia Viva Davide Faraone e il deputato M5s Riccardo Ricciardi. I due, parlando della drammatica situazione che sta colpendo il nostro paese tra il caro energia, l'inflazione e le speculazioni, finiscono ad attaccarsi a vicenda sulla caduta del governo Draghi.

A iniziare la polemica è Ricciardi: "a marzo siamo entrati in una spirale surreale per cui si volevano aumentare le spese militari al 2 per cento del pil. 14 miliardi di spese militari su cui erano tutti d'accordo, tranne il M5s. Qui ci sono famiglie che non arrivano alla fine del mese, le imprese che non riescono a sostenere il prezzo dell'energia. non si è fatto abbastanza nel governo Draghi ed è per questo che non abbiamo continuato a votare la fiducia. Adesso si può fare un decreto di emergenza, con uno scostamento di bilancio che noi chiediamo da novembre".

Ma Faraone non ci sta e attacca: "Sembra un indiano" rivolgendosi all'esponente m5s e accusandolo di aver votato tutti i provvedimenti insieme a Italia Viva. "Sembra che non abbia partecipato alla maggioranza del governo insieme a noi, votando anche l'aumento delle spese militari". E qui scatta la baraonda in studio perché Ricciardi continua a spiegare di non aver votato l'aumento delle spese militari.

"Hai fatto cadere il governo Draghi e ne pagherai le conseguenze" accusa Faraone. "Se siamo in tutto questo caos e non c'è un governo che può chiedere un tetto del gas lo dobbiamo a te e a tutte le forze politiche che hanno fatto cadere Draghi" continua. "Ma oggi che il Movimento 5 stelle viene a dire che avrebbe voluto fare qualcosa è comico! Ma se siete stati al governo fino ad adesso, con tutti, come fate la campagna elettorale dicendo che a dire che non c'entrate nulla con quello che sta succedendo? Siete ridicoli, abbiate contegno e rispetto" sbotta Faraone. Ricciardi prova a difendersi con un rimpallo di accuse: "Noi abbiamo dato la fiducia a Draghi perché quello scellerato di Renzi, con tutto il suo partito in piena campagna vaccinale e in piena scrittura del Pnrr ha aperto una crisi di governo e ha fatto cadere il Conte 2. Renzi è stato il leader che strumentalizzava i morti di Covid di Bergamo e Brescia insieme a Salvini e Meloni che gridavano alla dittatura sanitaria. Siete stati dalla loro stessa parte in maniera irresponsabile. I problemi che oggi affrontiamo sono causati dal fatto che non siamo stati ascoltati quando chiedevamo di fare di più" ha concluso Ricciardi.