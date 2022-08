Controcorrente, Giulio Sapelli boccia il tetto al prezzo del gas: “Proposta assurda e insostenibile”

26 agosto 2022 a

Giulio Sapelli, economista e dirigente d’azienda, è tra gli ospiti dell’edizione del 26 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che approfondisce in particolare la tematica legata all’esplosione dei prezzi del gas in tutta Europa: “La proposta di fissare un tetto europeo del gas è assurda e insostenibile, ci sono delle difficoltà intrinseche, visto che non trovano l’accordo in primis. La Francia ha già provveduto, con problemi fiscali mantiene la possibilità delle aziende di fissare il prezzo e poi sovvenziona all’utenza. C’è poi un problema di fondo ed è una cosa quasi offensiva per coloro che sanno cosa sia il mercato del gas. Il prezzo del gas viene fissato da una Borsa, quella di Amsterdam, il Ttf, che è a Groningen, perché lì c’era il più grande giacimento di gas europeo storicamente, adesso è stato chiuso perché sennò le dighe olandesi crollano e l’Oceano Atlantico arriva a Berlino. Abbiamo legato - segnala Sapelli sconsolato - il prezzo dell’elettricità al prezzo del gas, quindi con aspettative borsistiche…”