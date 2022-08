Controcorrente, “chi ci guadagna veramente con il gas”. Riccardo Molinari punta il dito per la speculazione

26 agosto 2022 a

a

a

La Lega porterà avanti l'idea del tetto al prezzo del gas? Il quesito viene posto a Riccardo Molinari, deputato del Carroccio, nel corso dell’edizione del 26 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. L’onorevole leghista si focalizza sul problema dell’energia, individuando precisi responsabili dei prezzi arrivati alle stelle: “C’è da segnalare la scelta iper-liberista dell’Europa di affidarsi alla contrattazione spot attraverso la Borsa di Amsterdam, che ci sta dando i problemi che stiamo vivendo adesso, con i volumi di gas che sono sempre gli stessi, anzi anche meno, e la Russia che non ha tagliato il gas, più tutti i paesi, Italia compresa, che hanno diversificato le fonti di approvvigionamento. Quindi è assolutamente inspiegabile perché i prezzi siano schizzati in alto, è mera speculazione di borsa, mera speculazione del Ttf. Basta dire - evidenzia Molinari - che la borsa del gas liquido americano, che dovrebbe costare di più del gas naturale che usiamo noi, ha dei prezzi nettamente più bassi in questo momento”.