Emergenza bollette, Matteo Salvini attacca il Pd: "Pensano solo a patrimoniale e droghe libere"

Matteo Salvini torna sul tema dell'emergenza bollette. Il leader della Lega, riunisce i suoi in una riunione sull'argomento che svolge da remoto in video collegamento, mentre su Twitter sferra l'attacco al Pd, che si accorge solo ora dell'emergenza e resta occupato nei surreali progetti della patrimoniale e delle droghe libere. Inoltre il Pd è colpevole di aver risposto negativamente, mesi fa, alla sua proposta di uno scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese.

"Ora a sinistra si accorgono dell'emergenza bollette, la Lega chiese mesi fa uno scostamento di bilancio ma ci dissero no. Pd? Occupato con patrimoniali e droghe libere, surreale. Lega assicura voto per provvedimento da decine miliardi in sostegno di italiani, si faccia in fretta" ha twittato Salvini. Per far fronte al caro energia il leader leghista propone il suo piano: "occorre intervenire a livello nazionale se l'Europa non mette un tetto al prezzo del gas". È necessario poi "sbloccare gli impianti bloccati dalla burocrazia, estrarre gas nell'Adriatico, liberare gli impianti fotovoltaici ed eolici, e tornare a investire in energia nucleare pulita e di ultima generazione". Poi l'appello al presidente Draghi che dovrebbe "convocare a Roma le principali aziende energetiche italiane che in questi mesi stanno guadagnando miliardi di euro".