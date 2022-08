In Onda, Laura Boldrini contro Matteo Salvini sull'immigrazione: "È inaccettabile". Romeo la fulmina

26 agosto 2022 a

Duro scontro tra Laura Boldrini e Massimiliano Romeo sul tema della sicurezza e dell'immigrazione. Durante la puntata di ieri sera di In Onda, su La7, la ex presidente della Camera, come un disco rotto, continua ad attaccare il centrodestra sulla gestione dei flussi migratori. E come al solito è Matteo Salvini a finire nel mirino della Boldrini che si scaglia contro i decreti sicurezza che il leader leghista ha messo in campo per combattere l'emergenza immigrazione.

"Il concetto di sicurezza di Salvini è legato all'immigrazione, inaccettabile l'uso politico di questi reati" ha detto Boldrini che però è stata ammutolita dalla replica del leghista Massimiliano Romeo che ha riportato alla realtà l'ex presidente della Camera, spiegando qual è la verità sul fronte sicurezza nel nostro Paese. "C'è paura in alcune zone del Paese, l'immigrazione clandestina contribuisce e alimenta questo tipo di paura" ha sottolineato Romeo ricordando proprio come spesso gli italiani devono fare i conti con episodi di violenza inaudita.