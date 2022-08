Dritto e rovescio, Matteo Salvini: gli immigrati clandestini ci portano la guerra in casa

26 agosto 2022 a

Matteo Salvini spara a zero sulla litica proposta dalla sinistra per l'immigrazione e ricorda agli italiani: quando il ministro dell'Interno era lui, gli sbarchi sono stati praticamente azzerati. "Il problema non sono gli immigrati, Il problema sono i clandestini che sbarcano a migliaia e la guerra ce la portano a casa nostra, stuprando e spacciando", afferma il leader della Lega ospite giovedì 25 agosto di Dritto e rovescio, il programma condotto su Rete 4 da Paolo Del Debbio.

"Io da ministro ho dimostrato che volere è potere e abbiamo azzerato gli sbarchi e salvato tante vite", argomenta Salvini, "se gli italiani sceglieranno la lega il 25 settembre sanno cosa scelgono, perché abbiamo già dimostrato che fermare il traffico di esseri umani è possibile".

L'ex titolare del Viminale ricorda che la sua battaglia gli è costata "un processo, io ogni mese devo andare a Palermo in tribunale dove di solito si processano i mafiosi". Ci vado "per rispondere di aver fatto il mio dovere e aver protetto i confini e la sicurezza degli italiani - continua Salvini - Però in quel tribunale ci vado orgoglioso e a testa alta, anche a nome di chi è in studio e di chi è davanti al televisore perché come altri politici non ho fatto finta di niente. Non sono scappato, mi sono guadagnato lo stipendio e ho difeso i confini del mio paese".