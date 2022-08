Elezioni, Matteo Salvini smaschera Calenda: "Perché vuole sospendere la campagna"

25 agosto 2022 a

L'Italia finisce nel mirino degli speculatori. "Corsa degli investitori a scommettere contro il debito italiano" avverte il quotidiano finanziario Financial Times nel giorno in cui Il prezzo del gas schizza in Europa e tocca un nuovo record: 320 euro per megawattora.

Il leader di Azione Carlo Calenda lancia subito l'allarme e chiede di stoppare la campagna elettorale. Gli hedge Fund stanno scommettendo contro l'Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e la crisi energetica rischia di piegare l'Unione Europea mentre monta la maggiore speculazione contro i titoli di stato italiani dalla crisi finanziaria globale e scoppia la bufera per l'impennata del prezzo del gas.

"Siamo in emergenza nazionale - ha scritto Calenda sui social - Grazie a ⁦Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. Il

Governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora. Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio". Caustica la replica di Matteo Salvini: "Forse sa che ha già perso". E aggiunge: "Calenda è lo stesso che ieri ha detto che tutti i ragazzi dovrebbero frequentare il liceo. Purtroppo denota ignoranza".

La richiesta di mister Azione fa infuriare Matteo Salvini con cui lo scontro a distanza si era già acceso sul tema della scuola e degli istituti tecnici. "Il leader di Azione chiede la sospensione della campagna elettorale?" chiede il leader della Lega che inchioda Calenda. "È quello che ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali sono peggio degli altri, perché più impreparati degli altri, quindi denota ignoranza, arroganza e supponenza, perché non tutti non possono fare il liceo classico. Se qualcuno sceglie di non farlo non è un ragazzo che vale di meno. Calenda probabilmente dice che bisogna sospendere la campagna elettorale perché sa che ha già perso, prima di cominciare", affonda Salvini che smaschera il leader di Azione.