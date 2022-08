L'Aria che Tira, Ignazio La Russa loda il discorso di Mario Draghi: “Così ha fregato la vedova Calenda”

25 agosto 2022 a

Ignazio La Russa, vice-presidente di Fratelli d’Italia, è ospite della puntata del 25 agosto de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e commenta le parole di Mario Draghi al Meeting di Rimini, legandole alle dichiarazioni di Carlo Calenda che spinge per una permanenza del premier a Palazzo Chigi: “Calenda lo capisco, è molto dispiaciuto della qualità dell’intervento di Draghi, questa è la verità. Probabilmente lui si aspettava un assist, ma da Draghi è arrivato un assist a tutti gli italiani. Quando ha detto che chiunque governerà sarà in grado di risolvere i problemi ha fatto in modo che Calenda la deve girare in qualche modo questa frase, Calenda e non solo Calenda, in generale le vedove di Draghi. Draghi rimane una risorsa per l’Italia, qualunque sarà il ruolo che andrà a svolgere. Ha fatto il presidente del Consiglio, ma ci sono ruoli altrettanto importanti che potrà avere in futuro. Credo che - conclude La Russa - sia emersa totalmente l’onestà intellettuale di Draghi, ho apprezzato molto il discorso del premier, un intervento che mi è piaciuto moltissimo”.