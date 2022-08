Matteo Salvini demolisce Carlo Calenda: "Razzista e ignorante”. La frase da imbarazzo sulla scuola

25 agosto 2022 a

Matteo Salvini manda al tappeto Carlo Calenda. I due non se le stanno mandando a dire da giorni, ma ora il leader di Azione subisce il colpo da ko dal segretario della Lega sul tema della scuola: “Calenda ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e razzista”.

Alle parole di Salvini, impegnato in un appuntamento elettorale a Frosinone, Calenda ha replicato tramite il proprio account su Twitter: “Senti Papeete, invece di proporre finte flat tax e sistemi ungheresi, studia prima di parlare. C’è un gigantesco problema di livello di competenze dei ragazzi. Basta leggere i report europei e OCSE. Sappiamo che per te cultura e istruzione sono temi sconosciuti. Per noi no”.

Già ieri Calenda aveva cercato di mettere una toppa dopo le critiche per il suo intervento: “Ho detto che molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici, ed è un dato scientifico, hanno un problema di preparazione gigantesco. E che quindi non è giusto che solo i figli della borghesia possano frequentare il liceo, ma che invece tutti, almeno per i primi due anni, hanno diritto ad avere una preparazione alla cultura. Quindi è l'opposto di una politica classista, di cui mi accusa Salvini. Ma per spiegare a Salvini qualcosa sulla scuola, bisognerebbe che Salvini l'abbia frequentata la scuola, cosa che io dubito”.